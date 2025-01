Bassano: scoperti tre lavoratori in nero in un cantiere edile, scatta la denuncia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso di un controllo a un cantiere edile di Bassano del Grappa, la Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una ditta individuale operante nel settore dei rivestimenti di pavimenti e muri che impiegava tre lavoratori completamente “in nero”.

Tra questi, è stato identificato un cittadino kosovaro che, sebbene regolarmente presente in Italia per motivi turistici grazie all’esenzione dal visto per soggiorni brevi, era privo delle necessarie autorizzazioni per svolgere attività lavorativa.

Il titolare della ditta è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’impiego di manodopera senza permesso di lavoro, in violazione del Testo Unico sull’Immigrazione. Inoltre, poiché il personale irregolare superava il 10% della forza lavoro presente nel cantiere, è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza e comminate sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al lavoro sommerso e all’immigrazione clandestina, con l’obiettivo di tutelare la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.