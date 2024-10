Bassano – Rubano in bar una bottiglia da 1.600 euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di PS di Bassano del Grappa (VI) hanno denunciato in stato di libertà, per il furto di una bottiglia di vino pregiato, M.Y. di anni 32 e F.E. di anni 25.

Nella mattinata 21 agosto 2024, il titolare di un bar di Bassano del Grappa aveva denunciato il furto con destrezza, avvenuto nel pomeriggio del giorno precedente, ad opera di due persone in concorso tra di loro, di una bottiglia magnum di vino pregiato “Sassicaia”, del valore commerciale di circa 1.600 euro.

L’attività info-investigativa operata dai Poliziotti del settore anticrimine del Commissariato ha permesso di identificare gli autori del furto in due soggetti italiani M.Y. di anni 32 e F.E. di anni 25, gravati entrambi da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.

L’esecuzione del successivo decreto di perquisizione personale e locale emesso dall’A.G. nei confronti dei due soggetti ha permesso di rinvenire e sequestrare la bottiglia di vino pregiato che è stata restituita all’avente diritto il 23.10.2024.