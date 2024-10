BASSANO – Perseguita una minorenne: minacce, aggressioni, sputi. Arrestato 24enne straniero

Nel pomeriggio del 30 settembre 2024, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa (VI) hanno arrestato K.S., un cittadino marocchino di 24 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per i reati di atti persecutori (art. 612 bis C.P.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 C.P.). Inoltre, è stato denunciato per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio e per danneggiamento aggravato.

L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione al 113 da parte di una giovane minorenne, vittima di stalking da parte di K.S., con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale. Dopo la fine del rapporto, l’uomo la tormentava con numerose telefonate quotidiane, minacciando lei e la sua famiglia. Quel pomeriggio, K.S. aveva anche aggredito verbalmente e fisicamente la ragazza alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, sputandole in volto, per poi fuggire all’arrivo di un passante.

Dopo aver raccolto informazioni, gli agenti hanno individuato K.S. nelle vicinanze dell’abitazione della ragazza. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato la fuga in bicicletta, ma è stato subito fermato. Durante l’arresto, K.S. ha mostrato un atteggiamento aggressivo e violento, alternando momenti di calma a esplosioni di rabbia, minacciando ripetutamente di vendicarsi sulla sua ex fidanzata e sui suoi genitori. In preda a una crisi violenta, ha danneggiato gli arredi del commissariato, colpendo una sedia e il muro, e ha minacciato gli agenti, desistendo solo quando questi hanno estratto il taser. È stato quindi necessario l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno portato al pronto soccorso per le cure del caso.

Dopo essere stato dimesso, K.S. è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici presso il Commissariato. Gli agenti lo hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per la violazione del Foglio di Via e per danneggiamento aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero, K.S. è stato portato alla casa circondariale di Vicenza.

Inoltre, il Questore di Vicenza, Dario Sallustio, ha emesso un ammonimento per violenza domestica nei confronti di K.S., vista la sua condotta nei confronti della giovane vittima.