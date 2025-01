Bassano – Pericolo sulla SPV: auto a fuoco all’alba

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 6:45, di giovedì 9 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la superstrada pedemontana veneta, 200 metri prima dell’uscita del casello di Bassano del Grappa Est in direzione Treviso, per l’incendio di una Bmw X3 a gasolio: illesa la conducente.

La donna mentre percorreva la SPV, ha notato che qualcosa non andava, ha accostato ed è scesa, mentre l’auto ha preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno spento l’auto già completamente avvolta dalle fiamme all’arrivo della squadra.

Le cause di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto il personale ausiliario della SPV e il carro attrezzi.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8:00.