BASSANO – Investì due donne con Bmw: si presenta alla Polizia Locale

La Polizia Locale dell’Unione Montana del Bassanese ha comunicato di aver individuato il conducente responsabile dell’investimento di due donne avvenuto il 29 ottobre in via Colomba. L’uomo, un 53enne residente a Bassano del Grappa, è stato rintracciato nella serata di giovedì scorso e si è presentato volontariamente presso il comando nella mattinata successiva per fornire le proprie generalità. Le indagini preliminari hanno confermato che il veicolo coinvolto era una BMW X1.

Per il conducente è stato aperto un fascicolo penale per violazione dell’articolo 189 del Codice della Strada, relativo all’obbligo di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente.