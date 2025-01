Bassano – Importuna ragazze, minaccia con coltello e danneggia citofono: marocchino denunciato

Martedì 31 dicembre 2024, gli Agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa (VI) hanno denunciato a piede libero E.H.H., 38enne cittadino marocchino residente nella stessa città, per violenza privata, minaccia, porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.

L’intervento è scattato intorno alle ore 21:00, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia presso un distributore di carburanti in via Marinali, dove era stata segnalata la presenza di una persona armata di coltello.

Gli agenti hanno individuato rapidamente il sospetto, riconoscendolo per i numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha gettato un coltello in un cestino dei rifiuti alla loro vista. L’arma, successivamente sequestrata, era un coltello a serramanico con una lama metallica di 6 cm e un manico in osso marrone, per una lunghezza totale di 13 cm.

Dalle testimonianze raccolte, è emerso che E.H.H. aveva inizialmente importunato alcune ragazze in piazza Garibaldi, danneggiato il citofono di un’abitazione e minacciato con il coltello alcuni giovani, esercitando anche violenza privata nei loro confronti.

Condotto presso gli uffici del Commissariato, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile e non collaborativo. È stato denunciato per violenza privata (art. 610 C.P.), minaccia aggravata (art. 612 C.P.) e porto abusivo di armi (art. 4 L. 110/75). Inoltre, grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, è stato identificato come responsabile del danneggiamento aggravato (art. 635 C.P.).

Vista la condizione di ubriachezza, è stata applicata anche una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 688 C.P.