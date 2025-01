Bassano – “Ho ucciso la mia compagna”, ma stava scherzando: denunciato 43enne

Bassano del Grappa, falso allarme in negozio: denunciato un 43enne per procurato allarme

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano del Grappa hanno denunciato un uomo di 43 anni, residente in città, per procurato allarme presso l’Autorità, a seguito di un episodio avvenuto in un negozio di abbigliamento del centro storico.

L’allarme è scattato dopo che una commessa, visibilmente agitata, ha contattato il numero di emergenza 112 riferendo di un cliente che si era comportato in modo ambiguo. Secondo la segnalazione, l’uomo, dopo aver chiesto informazioni su alcuni capi di abbigliamento, si era scusato per la propria afonia, attribuendola a una lite accesa con la compagna, durante la quale aveva dichiarato di averla uccisa, aggiungendo poi: “…sto scherzando”.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

L’operatore della Centrale Operativa ha immediatamente inviato diverse pattuglie sul posto per verificare la gravità della situazione. Una volta giunti, i Carabinieri hanno individuato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, che si è giustificato ribadendo che si trattava di uno scherzo.

Accertamenti e denuncia

Condotto presso gli uffici della compagnia, i militari, con l’ausilio del personale della Sezione Operativa, hanno eseguito verifiche approfondite che hanno escluso la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’uomo.

Conclusi gli accertamenti, il 43enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di procurato allarme.