BASSANO – Ha il braccialetto ma continua a minacciare la moglie: arrestato

Nonostante fosse già stato applicato un braccialetto elettronico per le continue minacce e molestie nei confronti della ex moglie, un uomo è riuscito a rimuoverlo dalla caviglia. Ha poi inviato una foto alla ex moglie in cui il braccialetto era ai suoi piedi, accanto a un coltello, accompagnata da un nuovo messaggio minatorio.

Gli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Vicenza, hanno immediatamente avviato la procedura per ottenere dall’Autorità Giudiziaria un aggravamento della misura.

Nel giro di poche ore, l’Autorità Giudiziaria di Vicenza ha ordinato l’immediata carcerazione dell’uomo.

L’episodio è avvenuto ieri a Bassano del Grappa. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo (A. E., macedone, nato nel 1997) nella sua abitazione di Mestre e lo hanno arrestato, conducendolo al carcere di Vicenza, dove è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.