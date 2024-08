BASSANESE – Gira con patente falsa e con 5 persone a bordo: denunciato 25enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Nella mattinata di martedì 27 agosto 2024, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) hanno denunciato in stato di libertà E.M.M.M., un 25enne cittadino egiziano residente a Milano, con l’accusa di uso di atto falso, falsità materiale commessa da privato e ricettazione.

L’uomo è stato fermato intorno alle 08:30 a Romano d’Ezzelino, in Via Ghiaia, mentre viaggiava su un’auto OPEL Zafira insieme ad altre cinque persone. Durante il controllo dei documenti, il conducente ha esibito una patente di guida egiziana, accompagnata da una traduzione in italiano rilasciata dal Tribunale di Milano. Il documento, redatto in lingua araba, ha subito destato sospetti riguardo alla sua autenticità.

Accompagnato presso il Commissariato, è stata confermata la falsità del documento, rilevata dalla mancanza di varie caratteristiche di sicurezza e da errori nella trascrizione delle generalità. Gli Agenti hanno quindi sequestrato la patente e denunciato l’uomo in stato di libertà per uso di atto falso, falsità materiale commessa da privato e ricettazione.