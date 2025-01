Bassano – Fermato neopatentato ubriaco alla guida e giovane con droga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nel fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha intensificato i controlli sul territorio, impiegando numerosi militari sia in uniforme che in borghese.

Durante un posto di controllo in viale Vicenza, un 20enne di Brogliano (VI) è stato fermato alla guida della propria auto mostrando segni di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato con un tasso superiore al limite consentito. Essendo neopatentato, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i carabinieri hanno fermato un’auto in via Capitelvecchio, condotta da un 19enne di Fonte (TV), con quattro passeggeri coetanei a bordo. Durante il controllo, uno dei passeggeri, un 18enne sempre di Fonte, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish nascosto nella tasca dei jeans. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Treviso come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il conducente e gli altri occupanti sono risultati estranei alla vicenda.