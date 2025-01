Bassano del Grappa, inseguimento nella notte: 29enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2025, i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Bassano del Grappa hanno denunciato un 29enne di nazionalità romena, residente in città, per resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione rientrava in un servizio straordinario di controllo del territorio volto a contrastare reati contro il patrimonio e a monitorare la circolazione stradale.

L’episodio ha avuto inizio intorno alle 2:10 nei pressi dell’ospedale San Bassiano, quando una pattuglia ha notato un’auto BMW di colore scuro, con due persone a bordo, che mostrava un comportamento sospetto. Insospettiti, i militari hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo, ma il conducente, ignorando l’alt, si è dato alla fuga.

L’inseguimento si è snodato lungo diverse vie cittadine, tra cui via dei Lotti, via Cà Dolfin e via Don Didimo Mantiero, fino al parcheggio pubblico di via Vasco de Gama, dove l’auto è stata infine bloccata. Durante la fuga, il conducente ha messo in atto manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Sottoposto al test preliminare con l’“Alcolblow”, il 29enne è risultato positivo, ma successivi accertamenti con l’etilometro hanno confermato un tasso alcolemico inferiore al limite consentito. Anche il test salivare per l’assunzione di sostanze stupefacenti ha dato esito negativo.

Accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per diverse violazioni al Codice della Strada. La Procura della Repubblica di Vicenza procederà con ulteriori accertamenti.