Bassano – Daspo a due giovani, il sindaco Finco: “Atto deplorevole, solidarietà all’agente ferito”

“In merito all’episodio di violenza che ha visto coinvolti alcuni giovani cittadini di Bassano, i quali si sono resi protagonisti di comportamenti inaccettabili e aggressivi, esprimo la mia più ferma condanna. La nostra comunità non tollera atteggiamenti violenti e irrispettosi verso le forze dell’ordine e verso il prossimo.

L’episodio, che ha portato all’emissione di un provvedimento di Daspo da parte del questore di Vicenza, sottolinea la necessità di un impegno congiunto tra istituzioni, famiglie e società civile per promuovere il rispetto delle regole e dei valori fondamentali della convivenza civile. La presenza di un agente di polizia fuori servizio, aggredito per aver cercato di calmare una situazione di tensione, è un segnale preoccupante che non può essere ignorato.

Voglio ringraziare le forze dell’ordine per il loro lavoro costante e per il ruolo fondamentale che svolgono per garantire la sicurezza della nostra città. Episodi come questo non rappresentano i valori della nostra comunità, e faremo tutto il possibile per prevenire ulteriori atti di violenza.

Invito i cittadini di Bassano a riflettere sull’importanza del rispetto reciproco e del comportamento responsabile, soprattutto in contesti di aggregazione pubblica e sportiva.”