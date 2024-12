Bassano – Auto contro una centralina del gas: ferita la conducente e perdita di metano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 4:45 di venerdì 13 dicembre, un’auto ha perso il controllo in Viale Aldo Moro a Bassano del Grappa, finendo contro una centralina del gas di media pressione. L’incidente ha causato una pericolosa perdita di metano e il ferimento della conducente, una donna di 31 anni.

I vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza l’area, tamponando la fuga di gas in attesa dell’arrivo dei tecnici della rete. La conducente, soccorsa dal personale del Suem, è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per deviare il traffico e condurre i rilievi del sinistro. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle 6:00.