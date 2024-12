Bassano, approvato il documento di indirizzo per il tavolo sulla riorganizzazione delle scuole

“Come Sindaco di Bassano del Grappa, sono lieto di annunciare l’avvio del Tavolo di lavoro per il dimensionamento della rete scolastica, un’iniziativa nata per rispondere alle sfide demografiche e logistiche che interessano il nostro territorio. La scuola rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità, e il nostro obiettivo è assicurarci che ogni scelta sia guidata dalla trasparenza, dalla partecipazione e dalla tutela dei diritti dei nostri studenti”. Così Nicola Finco dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale del documento di indirizzo per l’avvio del Tavolo sulla riorganizzazione delle scuole bassanesi.

Il Tavolo di lavoro avrà il compito di:

– Analizzare le necessità e le caratteristiche della rete scolastica locale;

– Elaborare una proposta di dimensionamento che consideri la distribuzione demografica e le esigenze logistiche, senza dimenticare l’accessibilità dei servizi educativi;

– Favorire il dialogo con tutte le parti coinvolte, garantendo massima trasparenza e coinvolgimento della comunità;

– Rispettare le normative nazionali e regionali per assicurare la sostenibilità e l’efficacia delle proposte.

“La composizione del Tavolo – continua il Sindaco Nicola Finco – riflette la nostra volontà di coinvolgere una pluralità di voci: dagli amministratori locali di maggioranza e minoranza ai dirigenti scolastici, dai rappresentanti dei genitori ai responsabili degli uffici scolastici regionali e territoriali, fino ai rappresentanti del Consiglio di Istituto e dei quartieri. Questo percorso di collaborazione ci consentirà di trovare soluzioni innovative e condivise”

“Questo Tavolo di lavoro – commenta l’assessore all’istruzione Marina Bizzotto – rappresenta un’opportunità unica per affrontare, con uno sguardo lungimirante, le trasformazioni in atto nel nostro territorio. Le scuole non sono solo luoghi di apprendimento, ma anche punti di riferimento sociale e culturale per le nostre famiglie. Per questo, l’ascolto e la partecipazione saranno centrali in ogni fase del processo.”

Il Tavolo di lavoro sarà operativo da gennaio e produrrà una relazione conclusiva con proposte e raccomandazioni, che saranno sottoposte alla Giunta comunale e, successivamente, alla Regione Veneto.

L’obiettivo è di produrre un documento che diventi strumento decisionale per le politiche in materia di riorganizzazione scolastica da qui ai prossimi anni.