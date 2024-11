Bassano – Anziano sventa truffa da 15 mila euro: due arresti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 85enne residente a Bassano del Grappa ha evitato una truffa grazie alla sua prontezza e all’intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato due persone accusate di tentata truffa aggravata.

Intorno alle ore 11:00, l’anziano ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che lo informava, falsamente, di un grave incidente stradale causato dal figlio, residente in Francia. Per risarcire i danni, l’uomo avrebbe dovuto consegnare 15.000 euro o gioielli a un incaricato che si sarebbe presentato a casa sua di lì a poco.

Inizialmente confuso, l’85enne ha dichiarato di non avere la somma richiesta. Il falso carabiniere lo ha quindi esortato a recarsi in banca per prelevare i soldi, mantenendo la conversazione attiva su un telefono mobile fornito durante la chiamata.

Insospettito dall’insolita richiesta, l’anziano, utilizzando il telefono fisso, ha contattato il 112 per avvertire la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa. Grazie alla sua segnalazione, i militari hanno organizzato un intervento rapido, bloccando due individui nei pressi dell’abitazione dell’anziano prima che potessero fuggire.

I due uomini, un ventenne e un trentanovenne residenti a Napoli, sono stati trovati in possesso di telefoni cellulari utilizzati per comunicare con il complice ancora non identificato. Durante la perquisizione, uno di loro aveva un coltello a scatto lungo 23 cm, che è stato sequestrato insieme ai telefoni.

I due soggetti sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Vicenza. L’udienza di convalida si è tenuta questa mattina, al termine della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari presso le loro residenze. Il trentanovenne dovrà rispondere anche dell’accusa di porto abusivo di armi.

Le indagini proseguono per identificare altre possibili vittime di analoghi tentativi di truffa ai danni di anziani.

I Carabinieri invitano i cittadini alla massima prudenza in caso di telefonate sospette e ricordano che in situazioni di dubbio è fondamentale contattare immediatamente il 112. Sul sito ufficiale dell’Arma (www.carabinieri.it), nella sezione In vostro aiuto, sono disponibili utili consigli per prevenire le truffe rivolte agli anziani, spesso bersaglio privilegiato di tali raggiri.