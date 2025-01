Bassano – Annunciata la riapertura del Tribunale della Pedemontana Veneta. Esultano Finco e Donazzan

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“La percezione di un’amministrazione della Giustizia non distaccata dal cittadino inizia con la prossimità dei luoghi fisici che la rappresentano. Anche per questo esprimo grande soddisfazione per l’annunciato approdo in uno dei prossimi Consigli dei Ministri dell’istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta con sede a Bassano del Grappa. Un altro impegno mantenuto da questo Esecutivo dopo che era stato previsto nel piano di una nuova geografia giudiziaria. Con questo provvedimento si dà una risposta ad una esigenza più volte espressa dallo stesso territorio, non ultimo da imprenditori e professionisti forensi, e che abbiamo sempre sostenuto”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, manifesta il plauso per l’annunciata presentazione di un disegno di legge che prevede la riapertura di alcune sedi giudiziarie a suo tempo soppresse tra cui quella di Bassano del Grappa (Vicenza).

“Stiamo parlando di un riferimento fondamentale in un’area che è uno dei più importanti tessuti produttivi del Paese e che sta dimostrando di avere tutte le potenzialità per crescere ancora, favorito anche dalla nuova strada Pedemontana – sottolinea il Governatore -. In un simile contesto non era pensabile non disporre di tutti i servizi e presidi necessari; era indispensabile un cambio di rotta dopo il provvedimento di chiusura con la riforma del 2012. Esprimo la gratitudine del Veneto per l’attenzione verso una richiesta che, come confermano i fatti, non era dettata da banali motivazioni campanilistiche ma da concrete esigenze dei cittadini, della società e della realtà produttiva”.

Il Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, ha espresso ottimismo riguardo alla possibile istituzione del Tribunale della Pedemontana, sottolineando l’importanza di una decisione rapida da parte del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il sindaco ha evidenziato come il territorio, caratterizzato da una fitta rete di attività economiche e imprese, necessiti di servizi giudiziari efficienti, soprattutto dopo la riforma del 2012 che ha privato la zona di un tribunale funzionante.

“La Pedemontana Veneta – ha esordito il sindaco di Bassano Nicola Finco – è un’area di grande rilevanza economica, che ospita un numero importante di imprese industriali artigiane. La recente realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta ha ulteriormente potenziato le infrastrutture locali, migliorando la mobilità e contribuendo allo sviluppo economico del territorio”.

“In questo contesto la riapertura del Tribunale a Bassano del Grappa rappresenterebbe un riconoscimento del ruolo cruciale che l’area pedemontana svolge nello sviluppo futuro del Veneto. Un tribunale locale garantirebbe tempi certi nelle risposte alle aziende, fungendo da servizio essenziale per l’economia e da investimento strategico per il territorio. Già nelle prossime ore – continua il sindaco di Bassano del Grappa – scriverò ai parlamentari vicentini per sensibilizzarli sulla necessità di sostenere questa scelta del Governo che ha già raccolto il consenso di molti comuni del territorio”.

“È imperativo che il Governo proceda con celerità nella riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa, riconoscendo l’importanza strategica del territorio pedemontano. Questo passo non solo restituirebbe un servizio essenziale alle imprese locali, ma rafforzerebbe anche la fiducia nelle istituzioni, dimostrando un impegno concreto verso lo sviluppo e la valorizzazione di una delle aree più dinamiche del Veneto. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, per l’importante lavoro svolto e l’attenzione dimostrata nei confronti del tribunale di Bassano” ha concluso il sindaco di Bassano.

Donazzan:

“L’ennesima decisione che certifica l’impegno del Governo Meloni nei confronti

del territorio, un chiaro segnale di attenzione per le istanze espresse dai mondi produttivi”.

Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Industria al

Parlamento europeo, commenta con soddisfazione la volontà dell’esecutivo di far approdare in uno

dei prossimi Consigli dei ministri il provvedimento per l’istituzione del nuovo tribunale della

Pedemontana veneta con sede a Bassano del Grappa.

“Ringrazio il ministro Nordio per aver dimostrato una grande capacità di ascolto e autentico

pragmatismo – continua Donazzan – per un progetto in piena sintonia con gli investimenti

infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, primo fra tutti il completamento dell’omonima arteria

viaria che sta cambiando l’assetto viabilistico del Veneto. Inoltre – sottolinea l’europarlamentare di

FdI – il nuovo tribunale della Pedemontana aumenterebbe l’attrattività di mercato di un’area che

potrebbe offrire così ulteriori possibilità di crescita e sviluppo. Del resto – chiosa Donazzan – la

possibilità di usufruire agevolmente dei servizi in campo giudiziario rappresenta spesso una

precondizione per la competitività di un territorio”.