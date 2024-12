Bassano – Alcol a minorenni: multati tre bar

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Bassano del Grappa, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno effettuato una serie di controlli in diversi bar ed esercizi pubblici della città. L’operazione, disposta dal Questore di Vicenza, Dario Sallustio, mirava a contrastare il crescente fenomeno della somministrazione di alcolici a minorenni.

Nel corso dei controlli, che hanno interessato sei locali, sono state accertate violazioni in tre esercizi situati in via Zaccaria, nel quartiere Cremona e in via Gamba. Ai titolari sono state comminate pesanti sanzioni amministrative, previste per la vendita di alcolici a minori di 18 anni, con importi che possono variare da 250 a 1.000 euro per ciascuna infrazione.

Due dei locali sanzionati risultavano già segnalati per analoghi episodi in passato, fatto che potrebbe incidere sulla valutazione della loro licenza di esercizio.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’abuso di alcol, con particolare attenzione alla tutela dei minori. Il Questore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la vigilanza su comportamenti che non solo mettono a rischio la salute dei giovani, ma possono avere ripercussioni sull’ordine pubblico e la sicurezza.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane e coinvolgeranno altri comuni della provincia, per rafforzare la lotta a un fenomeno definito sempre più pervasivo.