Bassanese – Va a spacciare con l’auto della fidanzata: arrestato 24enne

Nella serata di sabato 21 settembre 2024, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Bassano del Grappa (VI) hanno arrestato B.M., un cittadino italiano di 24 anni, residente a Romano d’Ezzelino, privo di precedenti penali, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Verso le 19:50, durante un posto di controllo in Via Folo, il personale della Sezione Volanti ha fermato l’auto del giovane, che viaggiava con la fidanzata. Durante il controllo, gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo. Il conducente ha quindi ammesso di avere con sé dell’hashish, mostrando un astuccio verde nel vano porta oggetti del cruscotto. All’interno, sono stati trovati due pezzi di hashish, un coltello e un bilancino, tutti contaminati da sostanza stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento.

In un marsupio in suo possesso sono state rinvenute anche due dosi già confezionate di hashish, per un peso totale di circa 45 grammi.

Accompagnato negli uffici del Commissariato, B.M. è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stata trovata la somma di 1.230 euro in contante, verosimilmente provento dell’attività illecita. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, che ha avuto esito positivo.

Nel locale interrato dell’abitazione, in un cassetto della taverna, gli agenti hanno trovato una busta di cellophane contenente vari pacchetti di hashish, per un peso complessivo di 331,08 grammi, oltre a un pacchetto di presunta resina di THC e sei buste contenenti liquido con principio attivo THC per sigarette elettroniche.

B.M. è stato quindi arrestato per violazione dell’art. 73 del D.P.R. nr. 309/90 per spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per lunedì 23 settembre 2024.