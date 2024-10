Bassanese – Laboratorio tessile cinese con dormitorio e fuori norma: chiusa attività, multa e denuncia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La mattina del 16 ottobre 2024, nell’ambito di un servizio coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, in collaborazione con i Reparti speciali dell’Arma, i militari della Compagnia di Bassano del Grappa (VI) e il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno eseguito un controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso un’azienda tessile situata nel Comune di Romano d’Ezzelino (VI) e gestita da un cittadino di origine cinese.

Durante il controllo, i militari hanno trovato dieci operai, tutti cittadini cinesi regolari, impegnati nella lavorazione di tessuti e capi di abbigliamento. L’ispezione della documentazione ha rivelato numerose violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.lgs. 81/2008 – “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Le infrazioni riguardavano in particolare gli articoli 63, 64 e 71, relativi agli obblighi del datore di lavoro in merito alla sicurezza dei macchinari, che sono risultati non conformi poiché privi dei sistemi di sicurezza e della documentazione necessari.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Oltre a queste violazioni, è stata riscontrata la presenza di locali all’interno dell’azienda, utilizzati impropriamente come dormitori per i lavoratori.

A seguito delle irregolarità rilevate, il titolare dell’azienda, un cittadino cinese di 57 anni, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza. L’attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per un totale di circa 28.000 euro.