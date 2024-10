Bassanese – Giovane spacciatore arrestato in un bar

I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito delle attività quotidiane di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato nel fine settimana un cittadino ghanese a Rosà, trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana.

L’operazione è scattata nella serata di venerdì 25 ottobre, quando tre pattuglie del Gruppo di Bassano del Grappa, insieme al cane antidroga “Ray” del Gruppo di Vicenza, hanno effettuato controlli vicino a un locale frequentato da giovani. Qui i militari hanno notato un ragazzo ghanese che, alla vista delle pattuglie, ha mostrato segni di nervosismo e ha tentato di allontanarsi. I finanzieri, insospettiti, lo hanno fermato per un controllo.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di vari involucri contenenti marijuana e di una somma in contanti. Da ulteriori verifiche, è emerso che l’uomo aveva precedenti specifici per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell’arrestato, dove, grazie al fiuto del cane “Ray”, hanno rinvenuto ulteriori involucri di marijuana per un totale di circa 200 grammi, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento e la vendita dello stupefacente.

Il responsabile è stato arrestato e la droga sequestrata. La Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio nei prossimi giorni.