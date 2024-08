BASSANESE – Giovane arrestato per spaccio (per la seconda volta)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto 2024, gli Agenti del Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa (VI) hanno arrestato P.M., un cittadino italiano di 21 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/90).

Intorno alle 17:25, durante un servizio di controllo del territorio, gli operatori della Sezione Volanti hanno notato tre giovani a piedi che stavano parlando tra loro lungo Via Gaidon, a Cassola (VI). Tra di loro vi era un giovane, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Il giovane era già stato arrestato dagli stessi agenti il 31 dicembre 2023 per detenzione ai fini di spaccio.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha rapidamente estratto qualcosa dalla tasca destra dei pantaloni, lanciandola poco lontano. Gli Agenti sono immediatamente intervenuti, fermando i tre soggetti e recuperando quanto gettato a terra. Si trattava di tre pezzi di sostanza solida di colore marrone, presumibilmente hashish: uno dal peso lordo di circa 5,75 grammi, uno di circa 1,04 grammi e uno di circa 1,18 grammi.

Il giovane è stato quindi condotto presso il Commissariato di Polizia e, successivamente, presso la sua abitazione a Cassola (VI) per eseguire una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione sono stati trovati altri due pezzi di hashish: uno dal peso lordo di circa 31,05 grammi e uno di circa 29,72 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati un taglierino con una lama di circa 6 centimetri intriso di sostanza stupefacente, utilizzato per dividere le dosi, un bilancino digitale di precisione e un rotolo di cellophane trasparente, tutto materiale utilizzato per l’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale e il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.

Su disposizione del magistrato di turno, al termine delle procedure, è stato posto agli arresti domiciliari.