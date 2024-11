Banda dell’Est assaltava aziende nel Nord Est: raffica di arresti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone – tre ucraini, otto moldavi e un italiano – accusate di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. La banda, organizzata con modalità paramilitari, avrebbe preso di mira grandi aziende di logistica nel Nord Est, accumulando un bottino di circa 250.000 euro in materiale elettronico, metalli preziosi e abbigliamento.

Indagini e modus operandi

Le indagini, avviate nell’estate del 2022, hanno permesso di smascherare il gruppo grazie a intercettazioni e approfondimenti investigativi. I furti erano pianificati nei minimi dettagli e realizzati con blitz fulminei, della durata media di 10 minuti, effettuati durante le ore notturne, quando le aziende erano chiuse o presidiate da pochi operai.

Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, gli indagati bloccavano le vie di accesso con auto rubate e disseminavano chiodi a tre o quattro punte per forare gli pneumatici dei veicoli delle pattuglie. Utilizzavano poi furgoni rubati per sfondare le porte di ingresso delle aziende, portando via la merce senza ricorrere ad armi o violenza contro eventuali presenti.

La refurtiva veniva successivamente trasferita su mezzi “puliti” e stoccata in depositi controllati dai membri del gruppo.

Quattro furti accertati e materiale sequestrato

Quattro i colpi documentati tra dicembre 2021 e ottobre 2022, avvenuti in aziende delle province di Milano, Treviso, Bergamo e Venezia. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato un fucile rubato, 11 cartucce di vario calibro, una fiamma ossidrica, passamontagna, centraline modificate per auto, chiavi duplicate, spadini per scassinare veicoli e un disturbatore di frequenze (jammer). Un membro moldavo del gruppo è stato arrestato in flagranza per detenzione abusiva di armi da fuoco.

L’operazione ha smantellato un’organizzazione criminale ben strutturata, che aveva messo in atto una serie di furti dal valore significativo, arrecando danni economici rilevanti alle aziende del territorio.