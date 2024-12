Auto rovesciata dopo essere finita contro un platano: ferita 1 donna (FOTO)

Poco prima delle 16 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP18 in località Fracanzana a Montebello Vicentino per un’auto finita rovesciata dopo aver impattato contro un platano: ferita la conducente.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Lonigo, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.