Auto contro moto nella zona Ovest di Vicenza, traffico in tilt

Stamattina, 31 ottobre, si sono verificati gravi disagi al traffico nella zona Ovest di Vicenza a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9:30. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto in via del Commercio, provocando il ferimento del motociclista. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem 118, che ha soccorso il motociclista, il quale ha riportato un trauma all’arto superiore ed è stato trasportato all’ospedale di Vicenza per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato forti rallentamenti in via del Commercio e in viale della Scienza, dove il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle autorità competenti.

La situazione del traffico sta ora migliorando