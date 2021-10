Assunzioni Amazon Vicenza, Rucco: “Dal 14 ottobre 110 nuove assunzioni in città”

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha convocato questa mattina una video conferenza con i vertici italiani di Amazon, il colosso americano che il prossimo 14 ottobre aprirà a Vicenza il nuovo centro logistico appena sorto in viale della Serenissima.

Il primo cittadino ha voluto verificare di persona lo stato dei fatti in merito alle 110 assunzioni previste in città e annunciate dall’azienda, anche a seguito dello sciopero proclamato nella sede padovana di Vigonza dai sindacati Uil trasporti e Filt Cgil che contestano la volontà dell’azienda, a loro dire, di trasferire parte del personale nei nuovi centri di smistamento di prossima apertura a Vicenza e a Venezia.

“Ho voluto sentire di persona i vertici dell’azienda – fa sapere il sindaco Francesco Rucco – proprio per avere un quadro preciso della situazione. Non ci sono dubbi sul fatto che la costruzione del nuovo centro con tecniche moderne e rispettose dell’ambiente abbia riqualificato un’area degradata. Questa mattina ho chiesto informazioni sulla questione del personale, ricevendo la garanzia che per il centro di Vicenza, che aprirà il prossimo 14 ottobre, sono state fatte 110 nuove assunzioni tra tempo indeterminato (20) e determinato (90) a carico delle società di trasporto che appaltano i servizi di consegna.

Oltre a Vicenza, Amazon sta per aprire nuove sedi anche a Venezia e a Riese Pio X° nel trevigiano, per cui è in atto una forte riorganizzazione. Resterò in costante contatto con i vertici aziendali per verificare che quanto mi è stato riferito questa mattina sia effettivamente messo in pratica al fine di offrire una nuova, importante, opportunità di lavoro per il nostro territorio”.