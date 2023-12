Aspiag Service Despar: 72mila euro per la Città della Speranza

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, ha consegnato oggi l’assegno di 72.175,29 euro alla Fondazione “Città della speranza”, realtà benefica impegnata nella ricerca nel campo dell’infanzia. L’importo è stato raccolto grazie al progetto “Un piccolo gesto: Il tuo dono alla comunità”, l’ormai consolidata iniziativa natalizia promossa dal marchio dell’Abete.

La raccolta fondi si è svolta dal 20 novembre all’11 dicembre in tutti i punti vendita del Veneto registrando grande coinvolgimento da parte della clientela che, durante il pagamento alla cassa, ha scelto di arrotondare l’importo della propria spesa per oltre 93.000 volte.

I fondi raccolti sono quindi stati destinati a sostenere l’organizzazione Città della Speranza – Onlus, che da trent’anni opera in Italia ed Europa finanziando la ricerca scientifica nel settore pediatrico. La sua missione è quella di migliorare le condizioni di cura, di assistenza e diagnosi dei bambini con patologie infantili tramite la ricerca di terapie innovative, cooperando con enti universitari e istituti di ricerca nazionali e internazionali.

L’evento di consegna dell’assegno si è tenuto il 13 dicembre presso il punto vendita “Eurospar Cernaia” di Padova, a cui hanno partecipato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Veneto di Aspiag Service Despar, il Generale Stefano Lupi, Amministratore Delegato dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Città della Speranza e Stefania Fochesato, Fundraiser di Città della Speranza.

“Siamo lieti di annunciare il successo del progetto “Un Piccolo Gesto: Il Tuo Dono alla Comunità” promosso da Aspiag Service, consegnando questo assegno alla Fondazione “Città della Speranza”. – ha dichiarato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Veneto di Aspiag Service Despar— Questo conferma il nostro impegno nei confronti della comunità e del sostegno alla ricerca scientifica. Per questo importante risultato, vogliamo ringraziare soprattutto i nostri clienti che hanno partecipato a questa iniziativa, e tutti i colleghi della famiglia dell’Abete che, alle casse dei nostri punti di vendita, si sono fatti portavoce di questo importante progetto, dimostrando la forza della solidarietà e il potere trasformativo di un piccolo gesto. La nostra missione è di proseguire il nostro impegno nel sostenere cause significative e a promuovere iniziative che contribuiscano al benessere della nostra comunità.”

“Despar ha scelto di supportare Città della Speranza in modo concreto e questo risultato lo dimostra. – ha commentato Andrea Camporese, Presidente di Fondazione “Città della Speranza Onlus” – La ricerca scientifica è fatta anche di questo: gesti di solidarietà che si trasformano in cure concrete per i piccoli pazienti. Per avere protocolli di cura all’avanguardia e sofisticati strumenti di lavoro serve un grande investimento che Città della Speranza riesce a garantire anche grazie a iniziative come questa. Lo diciamo da sempre: il settore privato può fare davvero tanto per sostenere realtà come la nostra. Ringraziamo Despar a invitiamo altre aziende a prendere esempio dal loro gesto.”