Asiago: travolto da un tronco, finisce in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, un boscaiolo di 54 anni è rimasto ferito mentre era impegnato con un lotto di alberi schiantati dalla tempesta Vaia, nei boschi sopra Asiago. L’uomo è stato colpito da un tronco mentre lo stava caricando sul camion per il trasporto a valle. Non è chiaro se il tronco sia scivolato dal braccio meccanico o se il manovratore non abbia visto il collega nelle vicinanze.

Immediatamente soccorso, l’uomo è stato portato all’ospedale di Asiago, dove i sanitari l’hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bassano, temendo delle lesioni all’addome. Durante il volo le sue condizioni sono peggiorate ed è stato portato all’ospedale di Vicenza, dove si trova ora ricoverato.