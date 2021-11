Asiago, ladri in azione: casa svaligiata mentre la proprietaria è al mercato

Ad Asiago, sabato mattina, poco dopo le 8, dei ladri si sono introdotti in un appartamento in via Matteotti, dove abita una signora asiaghese, mettendo a segno un colpo in cui le sono stati sottratti dei gioielli, tra cui anelli e bracciali di grande valore affettivo, per un danno complessivo di circa 6 mila euro. L’impressione è che i ladri conoscessero le abitudini della donna. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La signora si è accorta del furto alle 10, quando ha trovato la porta d’ingresso forzata e ha subito contattato i carabinieri. I ladri sarebbero entrati dal garage, per poi salire il vano scale e puntare all’appartamento della donna, sito all’ultimo piano. I carabinieri hanno acquisito le riprese delle telecamere di sicurezza della banca che si trova al piano terra.