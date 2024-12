Asiago – Aereo in emergenza atterra su una strada: pilota grave, altri tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 11:05, di sabato 7 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Domenico ad Asiago poco distanti dall’aeroporto per l’atterraggio fuori pista di un piccolo aereo, che aveva già dichiarato un’emergenza alla torre di controllo: quattro feriti, di cui il pilota in modo grave.

L’aereo è atterrato duro in strada. I primi soccorsi sono stati prestati dai passanti che hanno aiutato i passeggeri ad uscire. Il pilota rimasto incastrato è stato estratto dai vigili del fuoco accorsi da Asiago e Bassano del Grappa. I il pilota è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in eliambulanza in ospedale. Gli altri tre passeggeri, feriti in modo più lieve, sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago.

In corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco per lo spandimento di kerosene a causa del danneggiamento dell’ala contenente carburante.