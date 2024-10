Arzignano – Fermato con mezzo chilo di droga in auto: arrestato 41enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Valdagno, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato un’operazione coordinata ad ampio raggio per contrastare il traffico di droga nel centro abitato di Arzignano. Durante il controllo, la Polizia Locale ha fermato un veicolo il cui conducente è apparso visibilmente nervoso. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno eseguito una perquisizione approfondita, trovando sotto i sedili posteriori un pacchetto contenente 500 grammi di marijuana.

Ulteriori verifiche condotte nell’abitazione del fermato hanno portato al sequestro di un altro chilogrammo della stessa sostanza, oltre a materiali per la suddivisione e il confezionamento della droga. L’uomo, un cittadino albanese di 41 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Dopo le procedure di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta sabato 26 ottobre 2024 e ha confermato la misura della detenzione domiciliare in attesa di giudizio.

