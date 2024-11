Arzignano – Finisce contro la rotatoria e l’auto prende fuoco: conducente miracolata

ARZIGNANO, AUTO IN FIAMME DOPO ESSERE FINITA CONTRO LA ROTATORIA: CONDUCENTE ILLESA

Poco dopo le 4:00, di sabato 9 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla rotatoria grande di Via Ponte che incrocia la SP 89 strada della Ghisa ad Arzignano per l’incendio di un’auto, prima finita contro il guardrail: illesa la conducente.

La donna arrivando in rotatoria non ha curvato ed è letteralmente volata attraversando la rotonda, per poi fermarsi contro il guardrail, dove l’auto ha preso fuoco. La conducente è riuscita autonomamente a uscire dall’Opel Corsa, mentre prendeva fuoco.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno spento l’auto, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.