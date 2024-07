Arzignano, Castelgomberto, Valdagno: sequestrate decine di dosi di hashish, quattro giovani segnalati

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue la campagna di controlli sul territorio provinciale al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, fenomeni di illegalità economico-finanziaria e lo spaccio di stupefacenti.

In tale ambito, nello scorso fine settimana, i militari della Compagnia di Arzignano hanno condotto diversi interventi, che hanno interessato i territori di Castelgomberto (VI), Valdagno (VI) e Arzignano (VI) ove erano stati organizzati eventi e manifestazioni musicali rivolte soprattutto ai più giovani.

In dettaglio, le specifiche operazioni a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno consentito ai finanzieri di Arzignano di sequestrare, nelle predette località, decine e decine di dosi sostanze stupefacenti sia del tipo hashish che marijuana, per complessivi 50 grammi circa. In particolare, quattro giovani, tutti maggiorenni, sono stati segnalati al Prefetto della provincia di Vicenza per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le attività di controllo e ispezione ai sensi dell’art. 103 del Testo unico stupefacenti sono state poste in essere anche con l’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo di Vicenza delle Fiamme Gialle.

È stato inoltre effettuato un servizio di osservazione che permetteva di accertare come l’addetto ad uno stand gestito da un ente organizzatore dell’evento di Arzignano avesse somministrato alcol ad un minorenne. Il giovane riferiva di aver pagato la bevanda e che gli era stata servita al bancone senza che gli fosse preventivamente richiesto, come d’obbligo, un documento di identità. Per questa violazione nei confronti dei uno dei responsabili, appositamente delegato dal Presidente dell’ente, è stata spiccata una sanzione amministrativa di 330 euro.