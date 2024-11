Arzignano – Auto in fiamme: salvata la conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 10:20, di mercoledì 13 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dei Mille ad Arzignano per l’incendio di un’auto: illesa la conducente scesa in tempo dal mezzo.

La donna stava transitando lungo la via quando si è accorta che qualcosa non andava, ha accostato nel piazzale delle corriere, mentre l’auto ha preso fuoco.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento ha spento con la schiuma la Volkswagen Golf della giovane donna andata irrimediabilmente danneggiata. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio del personale della squadra intervenuta.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto sono terminate dopo circa un’ora.