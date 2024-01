ARZIGNANO – Parkinson Café: all’auditorium Zanella si parla di innovazioni, scoperte e trattamenti

Un appuntamento dedicato alle recenti scoperte sul Parkinson, alle cure e alla gestione del paziente parkinsoniano secondo un approccio olistico, per il benessere complessivo della persona. Intervengono medici specialisti e un testimone speciale.

SABATO 13 gennaio 2024

dalle ore 10,00 alle ore 12,30

c/o Auditorium Zanella – Via Bonazzi, 14 – ARZIGNANO (VI)

Tornano gli incontri informativi del Parkinson Café di Arzignano (VI). Ad inaugurare il 2024, l’appuntamento dal titolo “INNOVAZIONI, SCOPERTE E TRATTAMENTI. Un approccio olistico alla malattia di Parkinson per un benessere complessivo della persona” in programma sabato 13 gennaio alle ore 10,00 presso l’Auditorium Zanella di Arzignano.

Un’occasione per fare il punto sulle recenti scoperte che riguardano la Malattia di Parkinson, ma non solo. Uno sguardo alle nuove frontiere del trattamento olistico e un approfondimento sull’importanza della figura del podologo per i pazienti parkinsoniani.

Le tematiche trattate all’incontro, voluto e organizzato dal Parkinson Café e dalla Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto – Ente filantropico, saranno esposte da medici specialisti del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova e del Centro MedicRiab di Arzignano. Ospite d’eccezione Stefano Ruaro con la sua storia da Iron Man.

All’evento patrocinato dalla Città di Arzignano saranno presenti:

– Giovanna Mastrotto – Presidente Parkinson Cafè

– Prof. Angelo Antonini – Responsabile Unità Parkinson e malattie neurodegenerative – Dipartimento di Neuroscienze – Università di Padova

– Dr.ssa Michela Garon – PhD Unità Parkinson e Disturbi del Movimento, Dipartimento di Neuroscienze – Università di Padova

– Dr.ssa Francesca Montagna – Centro MedicRiab Arzignano

– Stefano Ruaro, primo Iron Man con la malattia di Parkinson