Arsiero – Chiesetta vandalizzata da tre stranieri, Pretto (Lega): “Violenza e intolleranza religiosa”

Il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto, interviene sul grave episodio di vandalismo che ha riguardato la chiesetta di Scalini ad Arsiero. Responsabili, secondo le testimonianze, tre giovani di origine africana, giunti sul posto in bici. L’episodio risale a ieri, dalle 17 alle 8 e su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

Scrive Pretto: “Nel tardo pomeriggio dello scorso sabato è stata brutalmente vandalizzata la chiesetta di Scalini di Arsiero. I sospettati, tre giovani probabilmente di origine africana secondo quanto raccontano alcuni testimoni, si sarebbero introdotti nel luogo sacro sfondando la porta di ingresso a spallate, per poi distruggere arredi, suppellettili, candelabri e vetrate, arrivando ad abbattere e decapitare la statua di Sant’Antonio con il Bambin Gesù, acquistata dalla comunità locale all’epoca della costruzione dell’edificio. Dopo il furto della statua della Madonna avvenuto nella frazione di Forni nel dicembre 2023, assistiamo dunque all’ennesimo atto di violenza e intolleranza religiosa nella vallata dell’Astico. Ritengo non si possano più ridurre gravi episodi come questi a mere bravate, ma si debba iniziare a considerarli per quel che sono, ovvero azioni di odio e accanimento che non colpiscono soltanto il sentimento religioso diffuso nelle nostre comunità, ma attaccano profondamente quelli che sono i principi di libertà e tolleranza sui quali si fonda la nostra società. Per questo auspico che le Forze dell’Ordine riescano quanto prima ad individuare i colpevoli di questi spregevoli gesti affinché possano essere assicurati alla Giustizia, la quale dovrà essere quanto più possibile severa per dare conforto e speranza ai cittadini onesti che vogliono credere nelle Istituzioni del nostro Paese”.