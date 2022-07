ARSIERO – Aveva aggredito più volte il personale SVT: misure di sorveglianza speciale per un 21enne

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Arsiero hanno rintracciato e applicato le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a Sheriff Moraho Ahmed, cittadino di Velo classe 2001, gravato di numerosi precedenti. Il giovane, negli ultimi anni, è stato protagonista di diverse azione violente assieme ad alcuni coetanei, causando senso di pericolo e insicurezza tra i cittadini della provincia, specialmente gli operatori SVT. Nella tratta Lastebasse-Vicenza, infatti, il velese è stato protagonista di diverse aggressioni, costringendo più volte all’intervento i militari di Schio, Thiene e Vicenza. Diverse le denunce a suo carico: interruzione di pubblico servizio, violazione del foglio di via obbligatorio nel Comune di Schio, cosa che gli è causata un arresto e la conseguente denuncia.

I carabinieri di Schio e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vicenza, raccolte tutte le informazioni del caso, hanno inviato il fascicolo al Tribunale Ordinario di Venezia, il quale ha accolto le richieste ed emanato la Sorveglianza Speciale.

Ora, Sheriff per i prossimi due anni non potrà uscire di casa tra le 22 e le 7, dovrà evitare di portare con sé armi di qualsiasi tipo e non potrà frequentare altri pregiudicati. Una qualsiasi violazione lo costringerà al carcere.