Arrivata la perturbazione: temporali su Vicenza e provincia

In aggiornamento

La perturbazione ampiamente prevista si è abbattuta sul Veneto. In mattinata intense piogge stanno battendo la città e la provincia di Vicenza, oltre che gran parte della pianura veneta.

Nel frattempo il Comune di Vicenza ha inviato un sms ai cittadini con il numero di emergenza, con cui ricorda che anche nel pomeriggio vi saranno intense precipitazioni.

Questa mattina alle 8 il Coc, Centro operativo comunale, si è riunito al Comando di polizia locale. L’incontro è stato coordinato dall’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto. Le previsioni confermano l’arrivo di una prima forte ondata di maltempo a metà mattina e un secondo evento nel pomeriggio.

Già in mattinata sono attese anche in città intense precipitazioni, con grandi quantità d’acqua che potranno mettere in difficoltà la rete idrografica.

La protezione civile comunale è pronta con le proprie squadre, così come la polizia locale.

Nella sede di Amcps sono stoccati 3000 sacchi di sabbia per eventuale distribuzione nei punti critici della città; 2000 sacchi sono stivati allo stesso scopo nel deposito della protezione civile in via Frescobaldi.

Viacqua è pronta ad attivare gli impianti di propria competenza, in particolare in zona Stadio.

Per quanto riguarda il concerto di Fiorella Mannoia, in programma questa sera in piazza dei Signori, gli organizzatori confermano che l’eventuale annullamento sarà deciso nel pomeriggio dopo l’emissione del nuovo bollettino regionale.

Per emergenze è operativa la centrale della polizia locale al numero 0444545311

Informazioni aggiornate sui canali social e sul sito www.comune.vicenza.it