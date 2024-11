Arriva la prima legge al mondo che vieta agli under 16 di usare i social: ecco dove

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Parlamento australiano ha approvato una legge che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la salute mentale dei giovani. La normativa, proposta dal governo del primo ministro Anthony Albanese, collega l’uso dei social a un aumento dei problemi psicologici tra gli adolescenti.

Dettagli della legge

Il disegno di legge, approvato con 34 voti favorevoli e 19 contrari, impone alle piattaforme come TikTok, Snapchat, Instagram e Facebook di impedire l’accesso agli under 16, pena multe fino a 50 milioni di dollari australiani (circa 32 milioni di dollari USA). Tuttavia, mancano dettagli operativi: le aziende dovranno adottare misure “ragionevoli” per verificare l’età, ma i metodi esatti saranno definiti solo nel 2025 dopo una sperimentazione.

YouTube è escluso dal divieto per il suo valore educativo.

Reazioni e critiche

La legge ha suscitato un acceso dibattito. Da una parte, un sondaggio YouGov mostra che il 77% degli australiani sostiene il divieto. Dall’altra, esperti, gruppi per i diritti umani e aziende tecnologiche sollevano preoccupazioni.

Amnesty International e 140 esperti hanno definito il divieto “uno strumento troppo brusco”, temendo che possa spingere i giovani verso il dark web o comprometterne i diritti di accesso e partecipazione. Anche la Commissione per i diritti umani australiana esprime “serie riserve”.

Rischi e prossimi passi

Critici come Suicide Prevention Australia invitano il governo a rallentare, coinvolgendo le parti interessate per evitare effetti collaterali negativi. Nel frattempo, il governo punta sull’implementazione graduale della legge, con l’obiettivo di garantire un’applicazione efficace e sicura entro il 2025.