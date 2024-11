Arrestato per furto in un cantiere TAV

Nella serata di domenica 3 novembre, i Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina hanno tratto

in arresto un uomo di 52 anni, di origine marocchina e residente nei dintorni di Vicenza, colto in

flagranza di reato mentre, insieme a un complice ancora da identificare, sottraeva 120 litri di gasolio

da macchinari operativi in un cantiere TAV situato in Via Lonigo.

L’intervento è scattato durante un controllo di pattuglia nell’area, che ha permesso ai militari di

sorprendere l’uomo mentre travasava il carburante, munito di attrezzature adeguate per il furto.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso le camera di sicurezza di questo

Comando Provinciale, dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza di convalida, prevista per

questa mattina.

Sono in corso indagini per l’identificazione del secondo soggetto coinvolto.