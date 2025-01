Arrestato giovane di Altavilla che terrorizzava Sovizzo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 23enne di Altavilla Vicentina, accusato di numerosi episodi di furto aggravato, rapina e violenza privata ai danni di giovani tra i 16 e i 25 anni, è stato arrestato all’alba di giovedì 23 gennaio 2025 dai Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore. I reati, avvenuti a Sovizzo nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024, erano stati prontamente denunciati dalle vittime, consentendo ai militari di avviare serrate indagini.

Le testimonianze e i riscontri investigativi hanno identificato il responsabile, un giovane senza fissa dimora con un modus operandi mirato: approcciava le sue vittime, principalmente studenti, con atteggiamento amichevole, per poi passare a minacce e violenze al fine di ottenere denaro e cellulari di valore. Considerato il rischio di reiterazione dei reati, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, prontamente eseguita dai Carabinieri.

Il 23enne è ora detenuto in attesa di giudizio definitivo. Le autorità ricordano che la colpevolezza sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile.