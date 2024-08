Anziana di Bassano consegna 100 mila euro a truffatori: due arresti a Napoli

Nella tarda mattinata del 29 agosto 2024, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Bassano del Grappa, con il supporto del personale della Stazione Carabinieri di Napoli Secondigliano, hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 49enne e di un 34enne, entrambi residenti a Napoli, accusati di “truffa aggravata” ai danni di un’anziana di 81 anni di Bassano del Grappa.

Il 27 marzo 2024, la vittima era stata contattata da un falso Maresciallo dei Carabinieri, che le aveva raccontato che suo figlio era stato fermato per aver investito un motociclista mentre parlava al cellulare. Il finto maresciallo le spiegò che il figlio rischiava fino a 10 anni di carcere e che per evitare la reclusione sarebbe stato necessario pagare 7.600,00 euro, anche in forma di gioielli come garanzia. Successivamente, la donna consegnò i monili a un uomo che si presentò come collaboratore del sedicente avvocato. Non contenti, i truffatori continuarono a insistere, ottenendo ulteriori preziosi dall’anziana.

Solo nel pomeriggio, dopo aver contattato i familiari, la donna si rese conto di essere stata vittima di una truffa. Nella denuncia presentata il 28 marzo 2024 presso la Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, riferì di aver consegnato gioielli per un valore di circa 100.000,00 euro.

Le indagini, condotte dai Carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, hanno portato all’identificazione dei responsabili, grazie anche al monitoraggio della vettura utilizzata per raggiungere e lasciare Bassano del Grappa. Il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha quindi disposto gli arresti domiciliari per i due indagati, già sottoposti a una misura cautelare per fatti simili.

Il Capitano Matteo Alessandrelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, ha sottolineato l’importanza di prendere precauzioni per evitare truffe, soprattutto nei confronti di persone anziane e vulnerabili, ricordando che le Forze di Polizia non chiedono mai denaro per assistere i cittadini.

Questa operazione è parte di una serie di provvedimenti simili eseguiti recentemente dai Carabinieri della Provincia di Vicenza, che comprendono attività di prevenzione attraverso incontri informativi e campagne di sensibilizzazione, nonché arresti in flagranza per truffe analoghe.