Ancora tempesta nel vicentino, danni a vigneti e mais soprattutto nel Basso Vicentino

Un’altra tempesta colpisce il territorio vicentino e fa ancora danni. Ieri sera e stamane alle prime luci dell’alba grandine e vento hanno sferzato le campagne, danneggiando le colture e spezzando gli alberi.

“La grandinata non è stata violenta come quella della settimana scorsa – sottolinea Massimo Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza -, che nei territori di Costabissara, Caldogno, Isola Vicentina, Monticello Conte Otto aveva colpito mais e soia, oltre a causare gravi danneggiamenti infrastrutturali ai vivai. Stavolta le segnalazioni arrivano soprattutto dalla zona Ovest verso Verona, in particolare da Lonigo, con danni più limitati a vigneti e mais. Siamo comunque preoccupati da questo susseguirsi di eventi meteo violenti, che nel giro di pochi giorni hanno danneggiato parecchie aziende, con perdite di produzione anche rilevanti”.