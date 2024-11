Ancora problemi con i bancomat (proprio durante il Black Friday): ecco cos’è successo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella giornata del Black Friday, molti consumatori in Italia stanno affrontando difficoltà nei pagamenti elettronici con POS, carte di credito e bancomat. Il problema, che interessa anche prelievi e transazioni su circuiti come Bancomat e Nexi, è legato a danni infrastrutturali segnalati dal fornitore tecnologico europeo Worldline.

La Banca d’Italia ha confermato che i malfunzionamenti, iniziati il 28 novembre, stanno creando disagi per cittadini e imprese. Mentre alcune operazioni sono state ripristinate, persistono rallentamenti su diversi circuiti. Worldline sta lavorando per risolvere la situazione, ma al momento non sono note tempistiche certe per il ritorno alla piena operatività.

L’Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon) ha chiesto misure immediate per tutelare i consumatori, sottolineando l’urgenza di sistemi più sicuri e affidabili, soprattutto in giornate di shopping intenso come questa.

I disservizi che da ieri stanno interessando i pagamenti elettronici tramite POS, carte di credito e debito, e prelievi al bancomat persistono in Italia e in Europa. Secondo fonti vicine alla società francese Worldline, responsabile dell’infrastruttura coinvolta, un tentativo di risoluzione temporanea non ha avuto successo. “Nel pomeriggio dovrebbero arrivare aggiornamenti sulla situazione”, fanno sapere. Tra i circuiti colpiti vi sono Bancomat, Pagobancomat e Nexi.

Bankitalia: problemi operativi legati a un’infrastruttura fisica

La Banca d’Italia ha confermato che i disservizi sono riconducibili a danni su un’infrastruttura fisica gestita da un fornitore tecnologico. In una nota, via Nazionale ha spiegato che sono in corso interventi per mitigare i disagi e ripristinare i servizi, ma persistono malfunzionamenti su alcuni circuiti. Il Codise, il comitato per il coordinamento delle crisi operative, sta monitorando la situazione con Consob e operatori del settore finanziario per garantire il ritorno alla piena operatività il prima possibile.

Nexi: “Ancora nessuna soluzione definitiva”

In una nota, Nexi ha dichiarato che Worldline sta lavorando per individuare soluzioni alternative in attesa del ripristino dell’infrastruttura danneggiata. Tuttavia, non sono ancora note tempistiche certe per la risoluzione. Nexi ha avviato un’indagine interna e rafforzato il servizio di assistenza ai clienti, riservandosi eventuali azioni legali.

Udicon: “Soluzioni immediate per i consumatori”

Martina Donini, presidente dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon), ha espresso preoccupazione per i disagi causati ai cittadini e alle imprese. “In un’epoca di crescente diffusione dei pagamenti digitali, episodi come questo sono un campanello d’allarme”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di infrastrutture più sicure e sistemi di backup. L’associazione raccoglierà le segnalazioni dei consumatori più colpiti e chiede misure concrete per evitare il ripetersi di tali disservizi in futuro.

Il problema evidenzia la necessità di garantire la resilienza delle infrastrutture tecnologiche in un contesto in cui le transazioni cashless rappresentano ormai una parte fondamentale dell’economia moderna.