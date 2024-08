Ama Festival di Romano: denunciati due giovani che volevano entrare con coltello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Nella serata di venerdì 23 agosto 2024, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) hanno denunciato in stato di libertà S.F.C., un 20enne cittadino rumeno senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, per possesso di armi e oggetti atti a offendere, e per porto abusivo di armi.

Intorno alle 19:00, durante l’evento “A.M.A. Music Festival” a Romano d’Ezzelino, S.F.C. si è presentato ai controlli all’ingresso. Durante la perquisizione, il metal detector ha rilevato la presenza di un oggetto metallico all’altezza della caviglia sinistra. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha tolto la calzatura ed estratto dal calzino sinistro un coltello a farfalla con una lunghezza complessiva di 23 cm. Agli Agenti ha dichiarato di portarlo sempre con sé per difesa personale.

L’uomo è stato poi condotto presso gli Uffici del Commissariato di P.S. e denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.

Nel tardo pomeriggio di sabato 24 agosto 2024, gli stessi operatori del Commissariato hanno denunciato in stato di libertà C.F., un 29enne cittadino italiano residente a Ortisei.

Intorno alle 17:35, sempre durante l’evento “A.M.A. Music Festival” a Romano d’Ezzelino, C.F. è stato sottoposto ai controlli all’ingresso. Il metal detector ha segnalato un oggetto metallico all’interno del borsello in similpelle che portava con sé. La perquisizione ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico con lama di 8 cm e una lunghezza totale di 19 cm, oltre a tre spinelli contenenti tabacco e marijuana, per un peso lordo complessivo di 1,63 grammi.

C.F. è stato condotto presso gli Uffici del Commissariato, dove è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e segnalato amministrativamente al Commissariato di Governo di Bolzano per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.