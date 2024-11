Altopiano – Si rompe una gamba mentre va a far legna: recuperato dal Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Attorno alle 12:40 il Soccorso Alpino di Asiago è intervenuto in località Concabassa per aiutare un uomo di 41 anni che si era infortunato mentre faceva legna per la famiglia. L’uomo, originario di Roana, è caduto incastrando un piede tra due sassi, riportando una probabile frattura alla gamba.

Allertati dalla sorella dell’infortunato, i soccorritori sono arrivati sul posto utilizzando un fuoristrada lungo una mulattiera e proseguendo a piedi per raggiungere l’area dove l’uomo si trovava con il trattore. Una volta stabilizzato l’arto, l’uomo è stato imbarellato e trasportato fino al veicolo, per poi essere trasferito alla strada principale.

Successivamente, il 41enne è stato affidato al personale sanitario dell’ambulanza di Asiago per il trasferimento in ospedale. L’intervento è stato gestito con rapidità e coordinazione per garantire il soccorso in un’area impervia.