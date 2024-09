Altopiano – Non può avvicinarsi alla ex: arrestato 44enne, trovato in possesso di cocaina

Nel pomeriggio del 5 settembre, i Carabinieri della Stazione di Asiago hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza nei confronti di K.S., cittadino albanese senza fissa dimora, domiciliato ad Asiago.

Il 31 luglio, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex fidanzata, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Vicenza, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Asiago. K.S. era stato accusato di atti persecutori nei confronti della donna e gli era stato imposto di mantenere una distanza di almeno 500 metri da lei.

Nonostante questo divieto, l’uomo ha violato la misura cautelare per due volte, fatto prontamente segnalato dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria. In seguito a tali violazioni, è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, che i militari di Asiago hanno eseguito tempestivamente. Durante l’arresto, K.S. è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, suddivisi in 6 dosi.

Per questo motivo, oltre all’arresto per la violazione del divieto, K.S. è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ed è stato successivamente trasferito nella Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.