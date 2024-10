Altopiano – Incidente di caccia: spara al figlio e lo ferisce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un incidente di caccia ha coinvolto un padre e il figlio ieri mattina sull’Altopiano di Asiago, nei boschi del Barenthal. Durante una battuta, G.A., 61 anni, ha sparato in direzione di una preda, colpendo accidentalmente il figlio di 25 anni. Il giovane è rimasto ferito, ma fortunatamente non in modo grave. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Asiago, è stato poi trasferito a Bassano per ulteriori accertamenti. Rimarrà ricoverato per alcuni giorni per monitorare la guarigione delle ferite causate dai pallini. È in corso un’inchiesta sull’incidente.