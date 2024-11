Altopiano – I lupi sbranano tre cani: salgono le proteste

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nuovi attacchi dei lupi nell’Altopiano di Asiago alimentano il dibattito sulla gestione del fenomeno. Ieri, nel territorio di Rotzo, una femmina di segugio e uno dei suoi cuccioli sono stati uccisi e divorati dai predatori, mentre un altro cucciolo è rimasto gravemente ferito. Un secondo episodio si è verificato a Bertigo, nel comune di Gallio, dove un altro cane è stato ucciso. Il bilancio delle predazioni nell’area supera ora i 160 cani.

Il consigliere regionale Joe Formaggio (FdI) ha criticato duramente la situazione, proponendo l’abbattimento dei lupi come unica soluzione per la convivenza in montagna. Anche il sindaco di Rotzo, Lucio Spagnolo, ha espresso la frustrazione della comunità locale, lamentando la mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali ed europee.

La questione resta divisiva, con richieste di interventi immediati per tutelare gli allevatori, i cacciatori e la popolazione locale.