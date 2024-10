Alto Vicentino – Bar sanzionato per scarsa igiene, segnalato giovane per droga, trovate amfetamine per terra

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Schio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a prevenire e reprimere reati di vario genere. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie, con il supporto delle unità cinofile antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova.

Durante i controlli, un bar situato nel comune di Santorso è stato sanzionato amministrativamente per violazioni in materia di igiene, con segnalazione all’Ulss di competenza. Ad Isola Vicentina, i carabinieri della Stazione di Malo hanno fermato un giovane del posto, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, che è stata sequestrata. Il giovane, risultato essere un assuntore di stupefacenti, è stato segnalato alla Prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni.

A Schio, infine, i militari, durante i controlli nell’area del centro, hanno rinvenuto in stato di abbandono due involucri contenenti amfetamine in un parcheggio sotterraneo di via XX Settembre. La sostanza è stata sequestrata per ulteriori accertamenti e indagini.