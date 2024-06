ALTO VICENTINO – Arrestati quattro giovani per vari reati

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato quattro persone e denunciato a piede libero altre sei.

In dettaglio:

A Schio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Valli del Pasubio (VI) hanno arrestato un trentenne del luogo per coltivazione e detenzione di stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa tre etti di marijuana, un panetto di hashish di 57 grammi e un bilancino di precisione digitale. Inoltre, nell’abitazione è stata scoperta una piccola serra attrezzata con impianto di aerazione e riscaldamento.

A Schio, in tre distinte operazioni, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre giovani del luogo. Sottoposti a misure alternative alla detenzione, sono stati incarcerati per violazioni delle prescrizioni, su disposizione della magistratura di sorveglianza. Dopo le operazioni di foto-segnalamento, sono stati condotti in carcere a Vicenza.

A Schio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Schio hanno denunciato a piede libero un 49enne serbo per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 2 g/l. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente e senza assicurazione RCA. Il veicolo è stato sequestrato e affidato a una depositeria.

A Schio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Schio hanno denunciato a piede libero un 45enne croato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 1,9 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato e affidato a una depositeria.

A Cogollo del Cengio (VI), i carabinieri della Stazione Piovene Rocchette hanno denunciato a piede libero un 60enne del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 1,5 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato e affidato a una depositeria.

Ad Arsiero, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero due cittadini stranieri per inosservanza delle misure di prevenzione cui erano sottoposti.

Ad Arsiero, una pattuglia della locale Stazione ha controllato un giovane non del luogo, trovandolo in possesso di una modica quantità di hashish. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura come assuntore.

A Malo, i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno denunciato a piede libero un 57enne del luogo per furto, trovandolo in possesso di una bicicletta rubata, che è stata sequestrata.